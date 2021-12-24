الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب الموظفين

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن رواتب الموظفين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دوام يوم الاحد مخصص لصرف رواتب الموظفين".



وأضاف، ان "الدوام يشمل بعض الفروع في بغداد والمحافظات التي لديها توطين الرواتب".