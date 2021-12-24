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السومرية توثق لحظات من ماراثون لألفي طفل وطفلة في بغداد (صور)
محليات
2021-12-24 | 04:03
المصدر:
السومرية نيوز
2,538 مشاهدة
وثقت عدسة السومرية، اليوم الجمعة، لحظات من ماراثون لاكثر من الفي طفل وطفلة على شوارع ابي نؤاس في العاصمة بغداد.
وشارك في الماراثون اطفال من مختلف مناطق العراق اغلبهم من الأيتام وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.
الصور ادناه بعدسة الزميل علي جاسم:
المحرر:
حسين حاتم
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ماراثون
ابي نؤاس
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