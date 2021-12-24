تطورات جديدة بشأن الملوثات الناجمة عن الحقول النفطية في البصرة

شددت وزارة البيئة، جولاتها الرقابية واجراءاتها الوقائية لتقليل التاثيرات السلبية والاضرار الناتجة من الملوثات التي تطال البيئة العراقية وزارة البيئة

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيىي امير علي الحسون في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرق الاعلامية التابعة للدائرة وبرفقة قسم الاشعاع في دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية بمحافظة البصرة استجابت لشكوى مقدمة من اهالي ناحية النشوه المجاورة للحقول النفطية والمتمثلة بحدوث حالات أصابة بأمراض ناتجة عن التلوث البيئي المصاحب للصناعة النفطية وعدم التزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية".

واضاف أن "عدم التزام الشركات النفطية بالقوانين البيئية في ظل غياب الرقابة عليها وعدم اتخاذ اجراءات رادعة بحقها وخلو عقود التراخيص من أي عقوبات صارمة على تلك الشركات، السبب في حدوث هكذا ملوثات".

وتابع الحسون ان "الاهالي ناشدوا بضرورة تدخل الحكومة المحلية للضغط على الشركات النفطية لوقف الاحتراق الحاصل جراء عمل تلك الشركات في الحقول والابار المحاذية لمنطقتهم وتعويض العوائل المتضررة".

مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيىي اكد ان "الفرق التوعوية والرقابية ستستمر في جولاتها في كل الانشطة الصناعية التابعة للقطاع العام والخاص ومتابعة مدى التزامها بالمحددات البيئية حفاظا على سلامة البيئة العراقية".