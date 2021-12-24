محافظ النجف: الصدر لم يطلب مني الاستقالة خلال لقائي به - عاجل

قدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "أقدم اليوم استقالتي من منصب محافظ النجف الأشرف إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا ان "الصدر لم يطلب منه الاستقالة خلال لقائه به".

واضاف "التقيت الصدر وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً".

وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده، الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه "بريء وذهب ضحية أن والده محافظاً".

وكلف النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هشام الكرعاوي محافظاً بعد استقالة الياسري.