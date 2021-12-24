الصدر يصدر بياناً حول استقالة محافظ النجف - عاجل

وقال الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "خطوة نحو الطريق الصحيح.. اعني استقالة محافظ النجف الاشرف.. وهي خطوة تحسب له حفاظاً على مدينة أمير المؤمنين عليه السلام وحفاظاً على سمعته ومن هنا ولكي لا يتمسك المتمسكون بالمناصب والكراسي فعلى الحكومة حمايته وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به والتعامل مع استقالته وفق القانون والنظم المعمول بها".وأضاف، "والا فنحن نحمل الحكومة كافة التبعات القانونية على ذلك"، مؤكداً على "الإسراع في تنصيب محافظ نزيه ومقتدر على محافظة النجف الاشرف والاعتناء بالمحافظة من خلال التخصيصات المالية والدعم المعنوي ونحن على أتم الاستعداد للتعامل في هذا الملف".وفي وقت سابق من اليوم، قدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، استقالته من منصبه، مبينا ان "الصدر لم يطلب منه الاستقالة خلال لقائه به".وكلف النائب الأول لمحافظ النجف هشام الكرعاوي محافظاً بعد استقالة الياسري.