السكك غاضبة من التجاوزات المتعمدة.. مناشدة للقوات الأمنية

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة التجاوزات التابعة للشركة وبتوجيه من وزير النقل وبالتنسيق مع شرطة السكك والتصاريح الامنية في وزارة النقل قامت مؤخراً بفرض قوة القانون على المتجاوزين على محرمات السكك في محيط منطقة بغداد بازالة التجاوزات والمشيدات لتسهيل سير القطارات الصاعدة والنازلة، كما قامت بتوجيه انذارات فورية الى المتجاوزين بالاضافة الى غلق المعابر غير النظامية بالصبات في منطقة الداودي حفاظا على ارواح المواطنين".وناشدت "القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المحرمات في المنطقة بتحمل مسؤولياتها كذلك نناشد قيادة عمليات بغداد وكل الجهات الامنية لحماية منشأت ومحرمات السكك لانها وجدت خدمة للصالح العام"، مهيبة بالمواطنين "بالابتعاد عن محرمات السكة وعدم التجاوز على خطوط السكة والممرات وبعكسه سوف تقوم الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين تلافيا لوقوع حوادث وحفاظا على الارواح البشرية والممتلكات المادية".