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أجواء مفعمة بالفرح.. السومرية تواكب مراسم أعياد الميلاد داخل كنيسة "القلب الأقدس"
محليات
2021-12-24 | 13:20
المصدر:
السومرية نيوز
1,561 مشاهدة
وثقت عدسة السومرية، اليوم الجمعة، مراسم القداس من داخل كنيسة "القلب الأقدس" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد؛ لإحياء أعياد رأس السنة الميلادية.
أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم:
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اعياد رأس السنة الميلادية
السومرية
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