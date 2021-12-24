الحكيم: ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها الناس

وقال الحكيم خلال حضوره قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد، إن هذه الأعياد هي ليست للمسيحيين فقط بل للإنسانية كلها، لافتاً إلى ثمة مشتركات عدة بين المسيحيين والمسلمين كالتسامح والسلام والكرامة الإنسانية.وأضاف، أنه "هنالك أواصر عدة تربط المسيحيين بالمسلمين من الناحية العقائدية، وكذلك أواصر تاريخية، ومصالح مشتركة تربط المكونين كالهوية الوطنية.. التنوع هو نعمة من نعم الله على العراق لذا يجب علينا بناء الوطن بوحدة الصف".وشدد على ضرورة "الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها الناس".