توضيح من القضاء بشأن "اعتقال قاض" في بغداد

اصدر مجلس القضاء الاعلى، السبت، توضيحاً بشأن أنباء عن "اعتقال قاض" في بغداد.

وقال إعلام القضاء في بيان "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".

وأضاف أنه "عند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات".