إعلان نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول اثنين وعشرين ألف وستة طلاب موزعين على (18573) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 و (3453) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2020/2019 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة 3911 طالبا".ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة المقبولين الى "الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 27 كانون الأول 2021".يشار الى أن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) قد تنافس على مقاعده في التخصصات كافة ثمان وعشرون ألفا وثلاثمئة وثمانية وتسعون طالبا من خريجي السنتين الدراسيتين 2020/2019 و2021/2020 ممن تنطبق عليهم ضوابط التقديم التي نصت على أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات التي من ضمنها الطب البيطري.