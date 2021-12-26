القضاء يوضح حقيقة القبض على قاضي "يحتال" على المواطنين

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما، اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".وأضاف البيان، إنه "عند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات".وأشار البيان إلى إنه "سبق وان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠".