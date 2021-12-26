الفساد وانعدام الخدمات يدفعان الأهالي للانتفاض ضد محافظ صلاح الدين

وقال الزهوان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صلاح الدين تدار بشكل سيء جداً، وتعاني من عدم المساواة في تقسيم الخدمات بين الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "محافظة صلاح الدين باتت في المؤخرة بسبب واقعها المرير".وأضاف، "سندخل 2022 ونحن نعاني من عدم وجود أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن، لاسيما أننا في بلد نفطي، وصلاح الدين فيها مصفى يدخل وأردات ضخمة للمحافظة".وتابع الزهوان، أن "البرلمان الجديد سيتابع عمل التنفيذيين في المحافظة، وستتم محاسبة كل المقصرين بما فيهم المحافظ".ويطالب أهالي صلاح الدين، بإقالة المحافظ عمار الجبوري، وذلك لسوء الخدمات والفساد المستشري في المحافظة.وقال الأهالي في حديث للسومرية نيوز، إن "المحافظة تعاني من فساد كبير وبنى تحتية متهالكة، مطالبين باقالة المحافظ كونه المسؤول الأول عن ادارة المحافظة".وأضافوا، إن "صلاح الدين تعاني من سوء الخدمات على مختلف الصعد، عازين ذلك إلى سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في اغلب دوائر المحافظة".وانتقد الأهالي، "الصمت الحكومي تجاه مناشداتهم المستمرة للجهات الخدمية دون اتخاذ اي إجراءات للحد من سوء الخدمات"، مشددين على ضرورة "اقالة المحافظ ومحاسبة كل من أضر بالمحافظة".