المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات – عاجل

وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى الغاء نتائج الانتخابات"، لافتة الى ان "صلاحيات المحكمة هو المصادقة على نتائج الانتخابات فقط".وبحسب مراسلنا، فإن المحكمة الاتحادية دعت "البرلمان المقبل الى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي".واشارت الى انه "لايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة"، مبينة انه "وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة ٥ بالمئة يصار لعد وفرز يدوي".وأضافت، ان "المفوضيّة خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات"، مؤكدة ان "قرارات الهيئة القضائية للانتخابات "باتة" لا تقبل الطعن".