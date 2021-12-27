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السومرية تنشر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية "وثائق"
محليات
2021-12-27 | 08:50
5,508 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، بالوثائق مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية.
الوثائق ادناه:
المحرر:
سعد أحمد
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المحكمة التحادية
المصادقة على نتائج الانتخابات
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