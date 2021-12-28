النزاهة تنفذ ثلاث عمليات ضبط في فروع المصرف الزراعي بديالى - عاجل

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى الـمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في المقـداديَّة، قام بضبط معاملات منح قروضٍ؛ لشراء آليات ومكائن زراعيَّةٍ بمبلغ (173) مليون دينار، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت خلافاً للضوابط".وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في المصرف المذكور من ضبط أصل مُعاملة قرضٍ تمَّ ترويجُها باسم أحد الأشخاص دون علمه، خلافاً للضوابط والتعليمات".وأسفرت عمليَّة ثالثة، "نُفِّذَت في المصرف الزراعيِّ في هبهب، عـن ضبـط أصل أولـيَّــات إضبارة قرضٍ تمَّ صـــرفـه؛ بـنـاءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى أنَّ مبلغ القرض المصروف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغ (85) مليون دينارٍ".الدائرة أوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".