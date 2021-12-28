باحثون عراقيون يتوصلون إلى أول لقاح فيروسي

كشف باحثون في مركز أبحاث الحمض النووي DNA وكليات العلوم والطب بجامعة بابل عن تحضير أول ممنع فيروسي عراقي لفيروس الحلأ البسيط نمط 1 من الجين كاما 34.5 بواسطة تقنية التنسيل.

وقال عضو الفريق الدكتور أمير مزهر هادي للصحيفة الرسمية إنه تمَّ اختبار اللقاح في الخلايا الحية والحيوانات المختبرية وتبيَّن أنه آمن وليس له تأثير ضارّ في الخلايا من ارتشاح أو تنخر أو تأثير سمي كما أنَّ الاستجابة المناعية للحيوانات المختبرية التي اختُبر عليها اللقاح ارتفعت بعد قياس الأضداد نوع IgG ولمدة ثلاثة أشهر بعد حقنه كما لم تكن هناك وفيات في الحيوانات المختبرية حتى بعد حقنها بالفيروس الأصلي غير المضعف.

وأضاف أنَّ أعضاء الفريق البحثي المؤلف من الدكتور أمير مزهر هادي والدكتور شاكر حماد العلواني التدريسي في كلية العلوم والدكتورة زيتون الخفاجي التدريسية في كلية الطب حصلوا على براءة اختراع مشتركة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن تحضير هذا اللقاح بتقنية الكلونة أو الهندسة الوراثية للفيروس.

وأشار إلى أنه تمَّ توضيح تكاثر اللقاح الفيروسي داخل الحيوانات المختبرية بتقنية الوميض المناعية المعمولة تحت النتروجين السائل التي تسمى تقنية mCheery وفي المقاطع النسيجية المأخوذة من الحيوانات الممنعة باللقاح أيضاً.

ونوَّه بأنَّ هذا اللقاح يندرج ضمن اللقاحات التجريبية المعتمدة تقنية التضعيف المرضي للفيروس وراثياً.