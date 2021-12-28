مجلس الخدمة يوجه دعوة هامة للمقبولين بالتعيينات - عاجل

وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "على المقبولين للتعيينات في كل من وزارة الصحة، وديوان الرقابة المالية، وبيت الحكمة، ومجلس الدولة وهيئة المنافذ الحدودية، مراجعة دوائرهم دون الرجوع إلى المجلس".وأوضح اللهيبي أن "المجلس كان قد صادق مسبقا على التعيينات المذكورة آنفا لمن تم قبولهم للتوظيف وتم أرسال كتب رسمية بالأسماء والتفاصيل إلى الجهات ذات العلاقة"، مبينا ان "المجلس ليس له علاقة بالمقابلات او التنقلات لذا على المقبولين مراجعة دوائرهم ذات العلاقه التي تم قبولهم فيها مسبقا".