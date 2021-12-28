الاعدام لثلاثة ارهابيين عن جريمة تفجير في بغداد الجديدة - عاجل

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، ثلاثة احكام بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة مجرمين ارهابيين عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة ادت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المحكمة أصدرت احكامها بحق المجرمين الثلاث بالاعدام شنقاً حتى الموت بعد اشتراكهم مع مجموعة ارهابية بتفجير سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة بدوافع ارهابية". واضاف ان "المجرمين ينتمون لعصابات داعش الارهابية، مبيناً ان الاحكام التي صدرت بحقهم تاتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة 1/ 3 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

