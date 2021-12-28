احتساب خدمة محاضرو وعقود الوقف الشيعي بالديوانية على قرار 315

قررت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، احتساب خدمة محاضري وعقود ديوان الوقف الشيعي في محافظة الديوانية على قرار 315، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن دائرة الموازنة.



أدناه الوثيقة: