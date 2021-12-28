الصحة توجه دعوة للمشمولين بقانون التدرج الطبي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن تبين الى ابنائها من الملاكات الصحية الساندة والمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والذين تم تعيينهم بموجب قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي لضرورة ضمان حقوقهم من خلال الالتحاق والمباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية".وأضافت، أنه "بعدها يتم تقديم طلبات النقل".