المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تعليماتها بإيقاف التعينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات وتنظيم الأمور المالية والقانونية وفق نسبة الصرف ١/١٢، لحين تشريع الموازنة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022.





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