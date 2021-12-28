فنانون واعلاميون ونشطاء يشيدون بمشروع نهضة بغداد: أعاد الحياة للعاصمة

أشاد نخبة من الفنانين والاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان بمشروع نهضة بغداد الذي اطلقه الأمين المعمار علاء معن، معتبرين أنه اعاد الحياة للعاصمة.

وذكر بيان للامانة أن "أمين بغداد المعمار علاء معن وبرفقة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعمار صباح مشتت مع نخبة من المبدعين هم، الفنان مصطفى العبد الله من العراق والفنانة سلمى سالم من دولة الكويت وصانع الامل محمود وحيد من جمهورية مصر والناشطين احمد الراشدي (مشرف مبادرة القرية القارئة) وعبد العزيز الراشدي ومحمد الراشدي من سلطنة عُمان والأم العراقية سهام جرجس ذات الباع الطويل بالدعم الانساني والاعمال الخيرية ومدير مؤسسة البيت العراقي الآمن هشام الذهبي وعدد من كبار الاعلاميين العراقيين، زاروا زقاق المتنبي واطلعوا على حلته الابداعية الجديدة".

وأضاف البيان أن الحضور "اشادوا بالدور الكبير لامانة بغداد في اعادة الحياة لأهم معالم العاصمة الثقافية والادبية، وكذلك زاروا جداريات الوزيرية واطلعوا على رسوم الكرافيتي التي زينت قلب بغداد بشخصيات فنية وادبية ومعمارية وانسانية مهمة عالمياً وعربياً ومحلياً اضافة الى ساحة الوثبة التي تم تطويرها مؤخرا وتسيّد نصب الفيلسوف الفارابي وسطها".

وتابع بيان الامانة أن "النخب الفنية والاعلامية والانسانية رحبوا بمشروع نهضة بغداد وصناعة الجمال والمشاريع التي اعادت الحياة لبغداد واصبحت نقطة مضيئة تستحق الاهتمام والدعم الاعلامي والاشادة الدولية".