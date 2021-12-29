بواقع 4917 طالبا.. التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النتائج المنشورة على موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تضمنت قبول (4669) طالبا ضمن القناة العامة منهم (2124) طالب ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (1630) من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (915) ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".وأوضح البيان، إنه "وفي قناة ذوي الشهداء تعلن الوزارة قبول (248) طالب بينهم (40) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي و (188) طالبا من الطلبة الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا و (20) طالبا ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".