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مواطنون يوزعون الماء على روح مدير جوازات الأعظمية (صور)
محليات
2021-12-29 | 03:23
المصدر:
السومرية نيوز
2,142 مشاهدة
اقدم مواطنون، على توزيع الماء على روح مدير جوازات الأعظمية الشهيد "ياسر الجوراني" الذي استشهد على يد داعش الارهابي.
الصور ادناه:
»
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مواطنون
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