بدأ التشييع الرمزي لشهداء جريمة القائم (صور)

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي، نظمت تشييعا رمزيا مهيبا لنعوش الشهداء في الذكرى السنوية الثانية للاعتداء الأمريكي انطلاقا من نصب الشهيد والى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تخليدا واستذكارا لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن والمقدسات وتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين بإتجاه الأراضي العراقية".يذكر ان الطيران الأمريكي استهدف في ٢٠١٩/١٢/٢٩ قوات الحشد الشعبي المرابطين على الحدود العراقية السورية غرب الانبار ما أسفر عن سقوط نحو مئة مجاهد بين شهيد وجريح.