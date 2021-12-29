9 جامعات عراقية تعزز مواقعها في تصنيف URAP العالمي - عاجل

سجلت الجامعات العراقية مواقع تنافسية هامة في التصنيف العالمي URAP بنسخته الخاصة بالعام 2022/2021.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "الموقع الرسمي جامعة حول العالم فيما عززت تسع جامعات عراقية مواقعها في التصنيف وهي كل من جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية والبصرة وبابل والموصل والقادسية والكوفة والجامعة التقنية الوسطى".

ويعتمد تصنيف URAP في مؤشراته على المقالات العلمية 21% والاقتباسات 21% والعدد الكلي للأوراق البحثية 10% وتأثير المقالات الكلي 18% وتأثير الاقتباسات الكلي 15% والتعاون الدولي 15%.

ونوهت الوزارة الى أن "الجامعات العراقية لها حضورها وتنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية ولاسيما تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات عراقية وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون جامعة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها إحدى وستون جامعة عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية".

وتابع البيان انه "يضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس اثنتين وثمانين جامعة وكلية عراقية فيما أظهر مؤشر البحث العلمي في مستوعبات النشر العالمي حصول العراق على المرتبة الخامسة والأربعين عالميا والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربيا".