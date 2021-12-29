وفد الإطار التنسيقي يصل النجف للقاء الصدر – عاجل

وقال مراسلنا: إن "وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وصل الى الحنانة بمحافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".وأضاف، إن "وفد الاطار سيلتقي بالصدر لبحث تداعيات تشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".وفي وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوة إلى قيادات الإطار التنسيقي لغرض عقد اجتماع بمنزله في الحنانة، اليوم الاربعاء.