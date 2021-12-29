التعليم تعلن عدد المقبولين في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

وقالت التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي أظهرت قبول (٢٧٠٠) طالب جرى تدقيق ملفاتهم في الجامعات والكليات الأهلية وتوزعوا على سبع وأربعين جامعة وكلية".وفي الوقت الذي يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (CODE) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة غدا الخميس الموافق 2021/12/30، وفق البيان.