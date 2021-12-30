إعلان نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء بلغ (6864) طالبا فيما بلغ عدد المقبولين منهم (5214) طالبا موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (5003) ضمن القناة العامة و (211) ضمن قناة القبول المباشر".وأوضح البيان، إن "نتائج القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تضمنت قبول (1313) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(221) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(3469) طالبا من ذوي ضحايا الارهاب، فيما تضمنت نتائج القبول المباشر قبول (45) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و (6) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و (160) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".ودعت التعليم بحسب البيان، "الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2021/12/30 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات".