مجلس الوزراء يصدر توجيها يخص المحاضرين المجانيين (وثيقة) - عاجل

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، "تقرر استمرار المحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021) بإعمالهم وفق حاجة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، على ان يكون الصرف بعد انتهاء السنة المالية الحالية على وفق المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل ولحين اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022".وتضمنت الوثيقة، وفق القرارات "قيام وزارة المالية بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، التخصيصيات المالية اللازمة بما يتلاءم مع اهمية الشريحة".