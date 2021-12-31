محافظ بابل يعلن تشكيل لجنة تحقيقية بمجزرة امس في "جبلة"

أعلن محافظ بابل حسن منديل، عن تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع "حادثة جبلة".

وقال منديل في بيان، "نتابع بألم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في قضاء كوثا من عملية أمنية راح ضحيتها أطفال ونساء".

وأضاف أن "ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص أبرياء هو جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها".

وتابع، "إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية ، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء، معلنين عن تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة، مشددين على أن المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب".