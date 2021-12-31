البيئة تعلن ايجاد حلول عاجلة لمشاكل الألغام في البصرة

اعدت وزارة البيئة، مشروع عمل لايجاد حلول فورية لمشكلة الالغام والمقذوفات الحربية التي تعترض مشروع مبزل شرق دجلة في قضاء شط العرب في محافظة البصرة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي دائرة شؤون الالغام مع مستشار وزارة الموارد المائية وعدد من المدراء العامين ومدراء الدوائر الفرعية في الوزارة في محافظة البصرة .

مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم بحث تذليل تلك المعوقات وايجاد الحلول العاجلة لها مثل أعمال المسح غير التقني والتقني مايسرع بالتالي من أنجاز مثل هذه المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية وذات المردودات الانسانية والنفعية الكبيرة على المواطنين".

يذكر أن المقطع الخاص من مشروع شرق مبزل دجلة في قضاء شط العرب ضمن محافظة البصرة هو مشروعاً مختصاً بتخفيف التراكيز الملحية عن مياه شط العرب مايوفر بالتالي مياه صالحة للشرب فضلاً عما سيلعبه من دورٍ مهم على صعيد أستصلاح الأراضي الزراعية وتأمين محاصيل ذات مردودات أنتاجية داعمة للأقتصاد الوطني على وجه العموم.