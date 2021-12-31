أمانة بغداد تعلن عن "احتفالات كبرى" بأربع مناسبات وتحدد الموعد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امين بغداد يتقدم باجمل عبارات التهنئة للشعب العراقي وقواته الامنية الباسلة بمناسبة العام الجديد، متمنياً ان يكون عام خير ومحبة وسلام واعمار، على جميع العراقيين".كما وعد امين بغداد، وفق البيان، ان "يكون العام الجديد ٢٠٢٢ زاخراً بالمشاريع الخدمية الحيوية وفاعلاً في النهوض بواقع العاصمة الحبيبة بغداد ومشهدها الحضري والجمالي".وأشار إلى أن "احتفالات امانة بغداد بالعام الجديد وعيد تأسيس الجيش العراقي الباسل هذا العام ستكون مميزة لتزامنها مع خروج القوات القتالية الاجنبية في ظل نجاح البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي حقق عدد كبير من الانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي وكذلك بمناسبة قرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد".