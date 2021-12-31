الشوارع تكتظ بالمحتفلين.. أجواء رأس السنة في كربلاء (صور)

اكتظت شوارع محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، خلال ليلة رأس السنة الميلادية بالمحتفلين، حيث شهدت المحافظة اجواءً احتفالية واطلاقا للالعاب النارية.

أدناه صور حصرية للسومرية:

