رفع خيم المعتصمين أمام الجسر المعلق وسط بغداد- عاجل

أفاد مصدر أمني، السبت، برفع خيم المعتصمين أمام الجسر المعلق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رفع خيم المعتصمين أمام الجسر المعلق بعد شهرين من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات".

وكان أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات باشروا، امس الجمعة برفع خيام الاعتصام من وسط العاصمة بغداد.

يشار الى أن الإطار التنسيقي دعا في (28 كانون الاول الماضي)، جمهوره المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بالعودة إلى منازلهم، فيما عد قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة اجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون الانتخابي بأنه دليلاً على التلاعب الالكتروني.