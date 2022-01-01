وفاة عميد عائلة آل بنية في عمان

توفي اليوم السبت عميد عائلة آل بنية عبد الوهاب محمود جاسم البنية.

وتوفي الفقيد في العاصمة الاردنية عمان وسينقل جثمانه الى بغداد ليوارى الثرى.

يشار الى أن الفقيد هو شقيق سعدون البنية وعبد اللطيف البنية.