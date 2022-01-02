امانة بغداد تستنكر تخريب "تمثال المتنبي" وتتعاون مع نحات النصب لصيانته

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "افتتاح زقاق المتنبي بعد اعادة تأهيله وبحلة جديدة جعلته قبلة لآلاف الزائرين لاسيما الحشود الكبيرة التي ارتادته خلال اليومين الماضيين بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية ".واضاف ان "هذه الحشود كان اغلبها من المثقفين واصحاب الوعي العالي بالمسؤولية والذوق الرفيع الا ان هناك مع الاسف نفر ضال قام بالعبث بنصب المتنبي وازالة احدى كلمات بيته الشعري التي نحتت في قاعدته (انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم) وتخريب جزء منها".واشار البيان الى ان "امانة بغداد تتعاون مع الفنان سعد الربيعي لاخذ القياسات ومعاينة النصب لاعادة صيانته من جديد ".ودعت امانة بغداد، "جميع المواطنين للتعاون معها والحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بها وابلاغ القوات الامنية القريبة في حال محاولة اي شخص احداث اعمال تخريب ".