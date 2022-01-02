المحافظات التي قررت تعطيل الدوام يوم غد

أعلنت محافظات عراقية عدة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

محافظة النجف

أعلن المحافظ لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين عدا الامتحانات الوزارية القائمة لدى مديرية تربية محافظة النجف الاشرف.

محافظة الديوانية

وأعلن المحافظ زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين كافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية بإستثناء الفرق الميدانية التابعة للدوائر الخدمية والدوائر والمؤسسات الصحية.

محافظة ذي قار

كما أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022.

وقدم الغزي بحسب بيان لمكتبه "التعازي الى ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر".

محافظة بابل

وأعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وقال منديل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة".

محافظة البصرة

كذلك أعلنت محافظة البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الاثنين، بذكرى اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

محافظة واسط

وأعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف.

محافظة ديالى

وكذلك أعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بذكرى استشهاد قادة النصر.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.