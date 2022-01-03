وزارة المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني - عاجل

اطلقت وزارة المالية دائرة المحاسبة، اليوم الاثنين، دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني واعتبارا من الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥ وذلك بسبب اغلاق المصارف لاستكمال اجراءات المطابقات والجرد المصرفي السنوي". ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.

