الانواء الجوية: أمطار حتى نهاية الاسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من المتوقع استمرار تساقط الأمطار حتى الجمعة المقبل".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: