الداخلية تصدر توجيها يخص الدراجات النارية المحجوزة - عاجل

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد المناشدات الكثيرة التي ترد إلينا بشان الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور العامة وذلك لعدم تسجيلها بشكل اصولي، ومن أجل اعطاء فرصة لأبناءنا خاصة الذين يعملون بهذه الدراجات من الكسبة من الطبقة الفقيرة، وجهنا برفع الحجز عنها، وإمهال أصحاب هذه الدراجات وغير المسجلة أيضاً، شهرا كامل لتسجيلها".وتابع، "على أن تقوم الجهات المختصة في مقدمتها مديرية المرور العامة بمتابعة جميع الدراجات غير المسجلة لإكمال تسجيلها، وحجز المخالفة منها بعد انتهاء الفترة المحددة أعتباراً من تاريخ هذا اليوم".