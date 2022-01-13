نائب يطالب بإجراء دور ثالث للسادس الإعدادي: فقدنا البعض بسبب حالات الانتحار

وقال الفارس في بيان ورد لـ السومرية نيوز:"لدينا خيارين لا ثالث لهما وعلى وزارة التربية تحمل مسؤولياتها وعدم العبث بسلامة وأرواح شبابنا، لاننا فقدنا البعض منهم بسبب حالات الانتحار".وبين، ان "الخيار الأول، هو المضي بإقرار الدور الثالث وفسح المجال للطلبة وإعطائهم فرصة جديدة لإثبات قدرتهم وعزيمتهم وضمان مستقبلهم"، مشيراً الى ان "الأسباب والمبررات واضحة لا تحتاج الى نقاش وكذلك أسوة بباقي السنوات وطلبة الثالث متوسط، مع تمديد فترة امتحانات نصف السنة لهذا العام".وأضاف "أما الخيار الآخر، فهو إعتماد قرار نظام التحميل الشامل لكافة الدراسات الصباحية والمسائية والخارجي مجاناً من دون فرض رسوم ويتم شمول الطلبة بامتحانات هذا العام أسوة باقرانهم من الشباب والمبررات ايضاً واضحة".وتابع الفارس انه "وبخلاف ذلك سوف تكون وزارة التربية أمام مجلس النواب في الجلسه المقبلة واستضافة الوزير والمعنيين بالأمر، وسوف نقدم ورقة عمل بهذا الخصوص خلال الجلسة".