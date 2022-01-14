امرأة تبتز رجلا والشرطة تتدخل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت خمس حالات ابتزاز الكتروني في اربع محافظات، بينها حالتين في محافظة نينوى"، مستدركة بأن "واحدة منها لامرأة تبتز رجلا، وشاب يبتز فتاة، وحالة ابتزاز واحدة في كل من محافظات ذي قار والبصرة وكركوك".واضافت ان "المبتزين ساوموا ضحاياهم بنشر صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع أموال لهم أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".الى ذلك، اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا.