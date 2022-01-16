أستقرار اسعار الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.