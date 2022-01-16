بالفيديو.. ثلوج كثيفة في دهوك تدفع السلطات الى استخدام الجرافات

شهدت ناحية منطقة كاني ماسي في دهوك، اليوم الاحد، ثلوجا غطت مساحات واسعة إثر موجة قارسة.

وبحسب مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، فقد غطت الثلوج شوارع وأحياء الناحية ما تسبب بقطع طرق المواصلات ليتم الاستعانة بالجرافات.