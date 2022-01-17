بالصور.. اخماد حريق اندلع داخل الجامعة المستنصرية - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت صباح هذا اليوم الاثنين على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة الى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد".واضاف ان "فرق الدفاع المدني قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".يذكر ان سبب الحادث كان عرضي نتيجة الأحمال على المنظومة الكهربائية.