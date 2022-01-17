تعود لهذه الفترة.. التوصل إلى اكتشافات آثرية "مهمة" في نينوى (صور)

وقال مفتش اثار وتراث نينوى خير الدين احمد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "من بين أعمال التحري التي جرت تحت أسس مصلى الجامع النوري تم العثور على الأرضيات الأصلية للمصلى قبل صيانته في اربعينيات القرن الماضي والتي أثبتت أن مساحة المصلى الأصلي أكبر من مساحة المصلى الحالي".وأشار احمد الى ان "المفتشية اكتشفت اربعة غرف اخرى تحت مصلى الجامع متصلة الواحدة بالاخرى عن طريق بوابات ، عرض الغرف (٣.٥) متر وارتفاعها ثلاثة امتار مبنية من الجص والحجر ومرصوفة ارضيتها بحجارة غير منهدمة على شكل ممر وعلى جانبيه احواض مستطيلة ومربعة عمقها ٦٠ سم ومغلفة من الداخل بمادة القير, يعتقد كانت تستخدم كمحلات وضوء في المبنى الاصلي للجامع النوري واحتوت على العديد من الملتقطات منها بعض العملات المعدنية التي تعود للفترة "الاتابكية "، وعمق هذه الغرف عن ارضية المصلى الحالي بما يقارب ٦ متر".