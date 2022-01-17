بيان جديد للثقافة عن المنحة التشجيعية

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، وورد لـ السومرية نيوز، بشأن إرسال النقابات والاتحادات والجمعيات قوائم بأسماء إضافية لغرض المنحة التشجيعية الخاصة بالفنانين والصحفيين والشعراء الشعبيين والأدباء.وأوضحت، أن "هذه المبالغ تم تخصيصها ضمن موازنة ٢٠٢١ وقد تم اعتماد الأسماء التي أرسلت من قبلهم إذ تم تقسيم المبلغ وفقاً للأعداد التي جاءت فيها، وإن النقابات والجمعيات والاتحادات هي من يتحمل المسؤولية القانونية عن الأسماء الواردة بالقوائم والتي أرسلت إلى الوزارة".وأشارت الوزارة إلى أن "إرسالها لاعداد لاحقة وتحت أي ذريعة لا يمكن القبول به إلا بعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٢ ووفقا للضوابط التي سيتم تشريعها بشأن المنحة".