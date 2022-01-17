أمانة بغداد تلزم المدراء العامين بتعهدات قانونية لهذا السبب

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن أمينها علاء معن تفقد في جولة مسائية استمرت حتى ساعات الفجر الاولى محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بجانبي العاصمة بغداد لمتابعة جاهزيتها لتصريف مياه الامطار.وأشارت إلى أن "امين بغداد اطلع على جاهزية محطة الحبيبية الرئيسة التي تخدم مناطق شرق القناة بجانب الرصافة ومحطة القدس الحاكمة التي تخدم احياء مدينة الصدر ومنطقة الشعب وكذلك محطة البلديات الحاكمة التي تخدم عدة مناطق ضمن قاطع بلدية الغدير".واضافت، ان "جولة امين بغداد تضمنت ايضاً تفقد محطة عبد المحسن الكاظمي التي تخدم احياء مناطق قاطع بلدية الكاظمية ومناطق جانب الكرخ من بغداد وكذلك محطة R2 بمنطقة الشعلة ومحطة القادسية ضمن قاطع بلدية المنصور ومحطة السيدية الرئيسة (PN) ضمن قاطع بلدية الرشيد ومحطة (DC2) ضمن قاطع بلدية الدورة".ولفتت الأمانة الى ان "امين بغداد ألزم المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة المحطات وتنظيف الخطوط والمشبكات وخزين الوقود واصلاح التخسفات التي ستعرضهم للمسائلة القانونية في حال حدوث اي خلل ضمن قواطعهم البلدية لاسيما بعد توفير كافة المستلزمات المالية ومن خلال الايرادات الذاتية للامانة وكذلك كل ادوات الدعم الفني للدوائر".