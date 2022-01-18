الخارجية: واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة

اكد المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، ان واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة.

وقال الصحاف في بيان لـ السومرية نيوز، أن "القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأمريكي للتحقيقات ستتسلم قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 سنة، وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ولاتوجد سوى قطعتين منه في العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة.

وأضاف ان "هذا الإنجاز قد تحقق في وضع اليد على القطع ومصادرتها من قبل السلطات الأمريكية ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية ومن خلال تتبع المعلومات المُقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية".

واشار الصحاف الى انه "ستجري مراسم التسليم في مبنى القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس بتاريخ 2022/1/20 خلال إحتفال رسمي".